СМИ: Неизвестные нарисовали свастику внутри здания МВБ США
- Reuters
Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника.
По данным телеканала, ряду сотрудников ведомства пришло электронное письмо от главного помощника замминистра Брайана Мёрфи, в котором сообщалось о нацистской символике на третьем этаже здания.
По словам Мёрфи, министерство намерено удалить нарисованный символ, а также узнать, не замечал ли кто-либо из сотрудников чего-нибудь подозрительного.
В настоящий момент ведомство занимается поиском ответственных за произошедшее.
Ранее на Украине неизвестные нарисовали свастику и оставили оскорбительные надписи на памятнике жертвам холокоста.