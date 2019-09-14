СМИ: Неизвестные нарисовали свастику внутри здания МВБ США

Неизвестные нарисовали свастику внутри здания Министерства внутренней безопасности США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника.

По данным телеканала, ряду сотрудников ведомства пришло электронное письмо от главного помощника замминистра Брайана Мёрфи, в котором сообщалось о нацистской символике на третьем этаже здания.

По словам Мёрфи, министерство намерено удалить нарисованный символ, а также узнать, не замечал ли кто-либо из сотрудников чего-нибудь подозрительного.

В настоящий момент ведомство занимается поиском ответственных за произошедшее.

Ранее на Украине неизвестные нарисовали свастику и оставили оскорбительные надписи на памятнике жертвам холокоста.