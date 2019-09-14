СМИ: Неизвестные нарисовали свастику внутри здания МВБ США

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Неизвестные нарисовали свастику внутри здания Министерства внутренней безопасности США.
СМИ: Неизвестные нарисовали свастику внутри здания МВБ США
  • Reuters

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника.

По данным телеканала, ряду сотрудников ведомства пришло электронное письмо от главного помощника замминистра Брайана Мёрфи, в котором сообщалось о нацистской символике на третьем этаже здания. 

По словам Мёрфи, министерство намерено удалить нарисованный символ, а также узнать, не замечал ли кто-либо из сотрудников чего-нибудь подозрительного.

В настоящий момент ведомство занимается поиском ответственных за произошедшее.

Ранее на Украине неизвестные нарисовали свастику и оставили оскорбительные надписи на памятнике жертвам холокоста.

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