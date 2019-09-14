Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена

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Американский лидер Дональд Трамп подтвердил смерть Хамзы бен Ладена, который является сыном убитого экс-главаря террористической организации «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена.
Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

«Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть Хамзы бен Ладена, унаследовавшего (у Усамы бен Ладена. — RT) «Аль-Каиду»*», — пишет агентство.

Ранее СМИ сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена.

В марте США объявили награду в размере до $1 млн за любую информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена.

Усама бен Ладен был уничтожен в 2011 году в Пакистане в ходе операции американского спецназа.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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