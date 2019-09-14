Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
«Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть Хамзы бен Ладена, унаследовавшего (у Усамы бен Ладена. — RT) «Аль-Каиду»*», — пишет агентство.
#BREAKING US President Trump confirms death of Al-Qaeda heir Hamza bin Laden pic.twitter.com/dosN8YZNa1— AFP news agency (@AFP) 14 сентября 2019 г.
Ранее СМИ сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена.
В марте США объявили награду в размере до $1 млн за любую информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена.
Усама бен Ладен был уничтожен в 2011 году в Пакистане в ходе операции американского спецназа.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.