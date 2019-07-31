СМИ сообщили о смерти сына бен Ладена

США получили разведывательные данные о смерти сына Усамы бен Ладена, экс-главаря террористической организации «Аль-Каида»*, Хамзы.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трёх представителей власти.

При этом они отказались предоставить какую-либо информацию касательно того, где и как умер Хамза бен Ладен.

В марте США объявили награду в размере до $1 млн за любую информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена.

Усама бен Ладен был уничтожен в 2011 году в Пакистане в ходе операции американского спецназа.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.