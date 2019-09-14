В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль

В Великобритании из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, украли золотой унитаз стоимостью около 1 млн фунтов стерлингов. Об этом информирует местная полиция.

«Полиция расследует кражу со взломом произведения искусства из дворца Бленхейм. Украденное произведение искусства — это дорогой унитаз из золота, выставленный во дворце», — указано в сообщении.

По данным полиции, в связи с произошедшим был арестован один человек — 68-летний мужчина. Полиция предполагает, что группа злоумышленников использовала два автомобиля для совершения этого преступления.

Как уточняет РИА Новости, унитаз сделан из 18-каратного золота итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом. Золотой унитаз был одной из инсталляций во дворце. Стоимость его оценивается в около 1 млн фунтов стерлингов.

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