В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль

Короткая ссылка
В Великобритании из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, украли золотой унитаз стоимостью около 1 млн фунтов стерлингов. Об этом информирует местная полиция.
В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль
  • globallookpress.com

«Полиция расследует кражу со взломом произведения искусства из дворца Бленхейм. Украденное произведение искусства — это дорогой унитаз из золота, выставленный во дворце», — указано в сообщении.

По данным полиции, в связи с произошедшим был арестован один человек — 68-летний мужчина. Полиция предполагает, что группа злоумышленников использовала два автомобиля для совершения этого преступления.

Как уточняет РИА Новости, унитаз сделан из 18-каратного золота итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом. Золотой унитаз был одной из инсталляций во дворце. Стоимость его оценивается в около 1 млн фунтов стерлингов.

Ранее США передали Украине вывезенную из СССР картину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить