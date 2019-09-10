США передали Украине вывезенную из СССР картину

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США передали Украине вывезенную из Советского Союза во время Великой Отечественной войны картину русского художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной».

Об этом сообщает CBS.

Как отмечается, украинский посол в США Валерий Чалый назвал это событие «демонстрацией единства и солидарности с украинским народом».

«Ущерб от кражи этой картины на самом деле не может быть опредёлен. Целые поколения людей не могли увидеть её... Мы надеемся, что репатриация станет первым шагом по исправлению», — сказала прокурор округа Колумбия Джесси Лю.

По данным телеканала, картина была похищена нацистами в 1941 году из Днепропетровского художественного музея, а в 1987 году Габби и Дэвид Трейси приобрели в американском штате Коннектикут дом, в котором находилось произведение Панина.

До 2017 года семья не знала историю происхождения картины, которая затем была выставлена на торги, после чего её судьба стала известна.

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