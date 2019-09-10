США передали Украине вывезенную из СССР картину
Об этом сообщает CBS.
Как отмечается, украинский посол в США Валерий Чалый назвал это событие «демонстрацией единства и солидарности с украинским народом».
«Ущерб от кражи этой картины на самом деле не может быть опредёлен. Целые поколения людей не могли увидеть её... Мы надеемся, что репатриация станет первым шагом по исправлению», — сказала прокурор округа Колумбия Джесси Лю.
По данным телеканала, картина была похищена нацистами в 1941 году из Днепропетровского художественного музея, а в 1987 году Габби и Дэвид Трейси приобрели в американском штате Коннектикут дом, в котором находилось произведение Панина.
До 2017 года семья не знала историю происхождения картины, которая затем была выставлена на торги, после чего её судьба стала известна.