Медведев посетит Белград к 75-летию освобождения города
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского правительства.
Медведев проведёт переговоры с сербским президентом Александром Вучичем и главой правительства Сербии Аной Брнабич, в ходе которых планируется обсудить весь комплекс торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений двух стран, передаёт ТАСС.
«Дмитрий Медведев примет также участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда. По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что Медведев совершит визит по приглашению Вучича.
Ранее Вучич пригласил министра обороны России Сергея Шойгу посетить Белград, чтобы оценить достижения сербской армии.