Медведев посетит Белград к 75-летию освобождения города

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев 19—20 октября совершит визит в Белград и примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия освобождения сербской столицы.
Медведев посетит Белград к 75-летию освобождения города
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского правительства.

Медведев проведёт переговоры с сербским президентом Александром Вучичем и главой правительства Сербии Аной Брнабич, в ходе которых планируется обсудить весь комплекс торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений двух стран, передаёт ТАСС.

«Дмитрий Медведев примет также участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда. По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что Медведев совершит визит по приглашению Вучича.

Ранее Вучич пригласил министра обороны России Сергея Шойгу посетить Белград, чтобы оценить достижения сербской армии. 

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