Президент Сербии пригласил Шойгу посетить Белград

Президент Сербии Александр Вучич пригласил главу Минобороны России Сергея Шойгу посетить Белград, чтобы оценить достижения сербской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наш президент и Верховный главнокомандующий Александр Вучич передаёт вам самые тёплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперёд армия Сербии благодаря вашему личному участию», — сказал глава Минобороны Сербии Александр Вулин в ходе встречи с Шойгу.

Вулин выразил мнение, что «чем боеспособнее армия Сербии, тем больше будет мира на Балканах».

Ранее Шойгу в ходе встречи с главой Минобороны Армении Давидом Тонояном отметил вклад армянских сапёров и врачей в нормализацию ситуации в Сирии.