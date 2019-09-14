WP: Трамп рассматривает кандидатуру О'Брайена на место Болтона

Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру спецпредставителя США по делам заложников Роберта О'Брайена на пост помощника по национальной безопасности.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

По её данным, Трамп провёл интервью с О'Брайеном в Белом доме в пятницу. Власти считают его «безопасным выбором» из-за его хороших отношений с представителями Госдепа и Пентагона.

«В Белом доме хотят видеть командного игрока», — приводит WP слова представителя власти.

Ранее Трамп исключил возможность назначения госсекретаря США Майка Помпео на должность помощника по нацбезопасности.

10 сентября Трамп отправил в отставку своего советника по нацбезопасности Джона Болтона из-за многочисленных разногласий по ряду вопросов.