WP: Трамп рассматривает кандидатуру О'Брайена на место Болтона
Об этом сообщает газета The Washington Post.
По её данным, Трамп провёл интервью с О'Брайеном в Белом доме в пятницу. Власти считают его «безопасным выбором» из-за его хороших отношений с представителями Госдепа и Пентагона.
«В Белом доме хотят видеть командного игрока», — приводит WP слова представителя власти.
Ранее Трамп исключил возможность назначения госсекретаря США Майка Помпео на должность помощника по нацбезопасности.
10 сентября Трамп отправил в отставку своего советника по нацбезопасности Джона Болтона из-за многочисленных разногласий по ряду вопросов.