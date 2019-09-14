Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России два года назад

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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден сообщил, что тайно женился на своей подруге Линдсей Миллс в России два года назад.

Об этом он рассказал в интервью газете The Guardian.

Сноуден также заявил, что чувствовал себя одиноким и изолированным от общества в момент первого приезда в Москву в 2013 году. Кроме того, экс-сотрудника АНБ мучила паранойя, что за ним может быть установлена слежка.

На данный момент Сноуден чувствует себя в России достаточно комфортно. По его словам, он вернулся «к более или менее нормальной повседневной жизни».

Ранее Сноуден заявил, что мог бы вернуться в Соединённые Штаты только при гарантии объективного рассмотрения его дела в суде.

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