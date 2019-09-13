ЦПВС: в лагерь «Эр-Рукбан» не пустили автобусы для эвакуации людей
- AFP
- © HO / Syrian Arab Red Cross (SARC)
Об этом заявили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
«С учётом отсутствия у населения лагеря возможности покинуть его территорию без согласования с командованием НВФ расцениваем данное заявление как ещё одно свидетельство намерения боевиков сохранить беженцев в «Эр-Рукбане» в качестве живого щита», — говорится в сообщении руководителя центра генерал-майора Алексея Бакина.
В ЦПВС вновь призвали американское командование в зоне «Эт-Танф» оказать воздействие и содействовать эвакуации беженцев структурами ООН.
Ранее в ЦПВС сообщили о планах выхода беженцев из «Эр-Рукбана» в сентябре.
Там отметили, что «тысячи женщин, детей, стариков изъявили желание выйти из лагеря».