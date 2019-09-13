ЦПВС: в лагерь «Эр-Рукбан» не пустили автобусы для эвакуации людей

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Так называемая администрация лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии, которая подконтрольна незаконным вооружённым формированиям, не пустила автобусы ООН для вывоза временно перемещённых лиц, которые хотят покинуть лагерь.
ЦПВС: в лагерь «Эр-Рукбан» не пустили автобусы для эвакуации людей
  • AFP
  • © HO / Syrian Arab Red Cross (SARC)

Об этом заявили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«С учётом отсутствия у населения лагеря возможности покинуть его территорию без согласования с командованием НВФ расцениваем данное заявление как ещё одно свидетельство намерения боевиков сохранить беженцев в «Эр-Рукбане» в качестве живого щита», — говорится в сообщении руководителя центра генерал-майора Алексея Бакина.

В ЦПВС вновь призвали американское командование в зоне «Эт-Танф» оказать воздействие и содействовать эвакуации беженцев структурами ООН.

Ранее в ЦПВС сообщили о планах выхода беженцев из «Эр-Рукбана» в сентябре.

Там отметили, что «тысячи женщин, детей, стариков изъявили желание выйти из лагеря». 

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