В Венесуэле прокомментировали учения на границе с Колумбией

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что военные учения, которые страна проводит на границе с Колумбией, не являются провокацией.

«Развёртывание вооружённых сил является нашей конституционной обязанностью для защиты нашей территории», — цитирует слова Арреасы Twitter МИД Венесуэлы.

Canciller Jorge Arreaza reitera que Venezuela quiere la paz "Es nuestra obligación constitucional el despliegue militar para proteger nuestro territorio, no es una provocación ¿Quién convocó la aplicación del TIAR? la provocación viene de Colombia"#PuebloSoberanoYDePazpic.twitter.com/Foif7tX3M8 — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) 13 сентября 2019 г.

Министр также добавил, что провокации исходят от Колумбии.

10 сентября Венесуэла приступила к военным учениям на границе с Колумбией, которые продлятся до 28 сентября.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в ходе учений на границе с Колумбией будут развёрнуты силы ПВО.