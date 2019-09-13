В Венесуэле прокомментировали учения на границе с Колумбией

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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что военные учения, которые страна проводит на границе с Колумбией, не являются провокацией.
В Венесуэле прокомментировали учения на границе с Колумбией
  • Reuters

«Развёртывание вооружённых сил является нашей конституционной обязанностью для защиты нашей территории», — цитирует слова Арреасы Twitter МИД Венесуэлы.

Министр также добавил, что провокации исходят от Колумбии.

10 сентября Венесуэла приступила к военным учениям на границе с Колумбией, которые продлятся до 28 сентября.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в ходе учений на границе с Колумбией будут развёрнуты силы ПВО.

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