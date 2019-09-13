В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Рухани

Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Хасан Рухани на встрече в Анкаре 16 сентября обсудят Сирию, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, а также двустороннее сотрудничество.

«Что касается Ирана, то, помимо сверки часов по Сирии, имеется в виду затронуть некоторые вопросы двустороннего сотрудничества», — цитирует РИА Новости помощника российского президента Юрия Ушакова.

Ушаков отметил, что в вопросе СВПД главной задачей является сохранение этой договорённости после выхода из сделки США.

«Мы поддерживаем в этой связи активные контакты как со всеми участниками СВПД, так и с Тегераном», — добавил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал главную тему саммита России, Турции и Ирана, который пройдёт 16 сентября в Анкаре.