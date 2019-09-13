Эрдоган назвал главную тему саммита России, Турции и Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на предстоящей 16 сентября трёхсторонней встрече с лидерами России и Ирана в Анкаре будет в основном обсуждаться ситуация в сирийском Идлибе.

«Основной акцент на трёхсторонней встрече в Анкаре будет сделан на процессах в Идлибе. Состоится обмен мнениями по вопросам наблюдательных пунктов и борьбы с терроризмом», — приводит Anadolu слова Эрдогана.

Он также высказался о планах создания «зоны безопасности» на северо-востоке Сирии.

Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.