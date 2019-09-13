Эрдоган назвал главную тему саммита России, Турции и Ирана
- Reuters
«Основной акцент на трёхсторонней встрече в Анкаре будет сделан на процессах в Идлибе. Состоится обмен мнениями по вопросам наблюдательных пунктов и борьбы с терроризмом», — приводит Anadolu слова Эрдогана.
Он также высказался о планах создания «зоны безопасности» на северо-востоке Сирии.
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.