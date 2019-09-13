СМИ: Уго Чавеса обвинили в желании «затопить» США наркотиками

Американское Управление по борьбе с наркотиками подготовило доклад, в котором говорится, что скончавшийся экс-президент Венесуэлы Уго Чавес якобы приказывал «затопить» Соединённые Штаты кокаином.

Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на документ.

Отмечается, что соответствующий отчёт судебные власти США направили в Национальную судебную коллегию Испании, так как ранее испанские правоохранительные органы задержали по запросу американской стороны бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаль, якобы присутствовавшего на собрании, на котором Чавес обсуждал данный план.

В документах говорится, что предполагаемая встреча якобы состоялась в 2005 году в официальной резиденции Чавеса. На ней экс-глава Венесуэлы приказал лицам, связанным с разведкой страны, «бороться с США, затопив страну кокаином». Для этого, по версии США, он заявил о необходимости «быть в координации» с леворадикальной группировкой «Революционные вооружённые силы Колумбии».

В отчёте говорится, что эта информация основывается, в частности, на показаниях одного из присутствующих на данной встрече. Данный человек, по словам управления, в это время был судьёй в Венесуэле.

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса рассказал в своём Twitter о лицемерной политике Соединённых Штатов.