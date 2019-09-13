В Госдепе рассказали об интересе союзников США к новым закупкам F-35

Зарубежные союзники Соединённых Штатов заинтересованны в приобретении дополнительных американских истребителей F-35, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

«Ряд участников программы смотрит, есть ли благоприятная возможность... есть партнёры, выразившие заинтересованность в дополнительных закупках», — цитирует его ТАСС.

При этом, по словам представителя Госдепартамента США, в настоящее время нет доступных для дополнительного приобретения самолётов F-35.

«Я бы сказал, что если мы смотрим на производственную линию и сроки, требующиеся для выпуска каждого F-35, то нет доступных прямо сейчас этих самолетов», — уточнил он.

Купер также отметил, что Вашингтон не оказывает давление на иностранных партнёров в вопросе приобретения F-35, изначально предназначенных для Турции.

«Сделка с Польшей готовилась задолго до того, как нам пришлось порвать с Турцией (по программе F-35. — RT). Поставка Польше состоялась бы независимо от того, приобрела бы Турция или нет С-400», — объяснил он.

Ранее Пентагон одобрил продажу Польше 32 военных самолётов F-35.

Ожидается, что F-35 заменят имеющиеся у Варшавы советские самолёты Миг-29 и Су-22.