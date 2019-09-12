Эксперт оценил последствия возможной отсрочки по брекситу

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Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил в разговоре с ФАН последствия возможной отсрочки по брекситу.
Эксперт оценил последствия возможной отсрочки по брекситу
  • Reuters

По его словам, брексит превратился из одномоментного события в процесс, растянутый на годы и без каких-либо строгих сроков завершения.

Как отметил Бышок, дальнейшая отсрочка теоретически может позволить согласовать новый договор о «разводе» между Лондоном и Брюсселем. С другой стороны, чем дольше длится ситуация неопределённости, тем туманнее перспективы выхода.

«Ситуация кажется безвыходной, вроде той, что описана в романе «Уловка-22»: требуется решить задачу, но для её решения необходимо соблюсти невозможные условия. Выйти из ЕС с новым договором, который невозможно получить», — считает эксперт.

В августе руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента.

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