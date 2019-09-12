Неизвестный на днях проник на территорию торгпредства России в Лондоне

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Неизвестный на днях проник на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего пострадали недвижимость и автомобили. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Неизвестный на днях проник на территорию торгпредства России в Лондоне
  • РИА Новости

«На днях на территорию нашего торгового представительства в Лондоне неизвестный совершил злонамеренное проникновение, в результате чего пострадали как недвижимость, так и автопарк нашего представительства», — сообщила она в ходе брифинга.

По её словам, «моментально российские дипломаты связались с британской стороной с требованием об исполнении обязательства по Венской конвенции по охране представительств и также с требованием о расследовании».

«Из лондонской полиции посольство получило ответ. Мы очень надеемся, что это не окончательный ответ, а промежуточный, но тот ответ, который мы получили, он нас обескуражил. Нам было сказано, что дело не имеет перспективы и, скорее всего, будет закрыто. И это несмотря на то, что посольство России предоставило британской стороне в том числе и видеозаписи с камер наблюдения, а также максимально подробные данные, которые не просто могут (помочь. — RT), а проливают свет на это происшествие», — добавила Захарова.

В начале августа 2018 года на Кипре неизвестный мужчина за рулём автомобиля въехал в ворота почётного консульства России в городе Лимасол, после чего пытался ворваться в здание.

Позднее сообщалось, что мужчина просил политического убежища.

RT ведёт прямую трансляцию.

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