В Госдуме оценили продление ЕС санкций против России

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Анна Лушникова
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT решение Евросоюза продлить индивидуальные санкции в отношении России.
В Госдуме оценили продление ЕС санкций против России
  • РИА Новости

«Санкции — не благо, а вред, который наносится не только гражданам России, но и тем, кто вводит соответствующие санкционные меры. Подобная политика наносит вред всему прогрессивному мировому сообществу», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что российская сторона «подготовит соответствующий ответ и не оставит подобные действия без внимания». 

«Тем не менее стоит отметить, что санкции не наносят России тот вред, на который рассчитывают в ЕС. От санкций несёт потери не наша страна, а вся международная общественность», — сказал Швыткин.

Ранее Евросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении России.

Ограничительные меры включают, в частности, заморозку активов и ограничения на поездки.

В настоящее время санкции введены в отношении 170 физических и 44 юридических лиц.

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