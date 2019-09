NYT удалила твит о «нацелившихся» на башни-близнецы в 2001 году самолётах

Газета The New York Times удалила пост в Twitter о том, что 11 сентября 2001 года «самолёты нацелились» на башни-близнецы в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Post.

AFP

«18 лет прошло с тех пор, как самолёты нацелились и разрушили Всемирный торговый центр», — говорилось в первоначальном твите. Как отмечается, на это сообщение обратили внимание пользователи социальной сети. «Самолёты никуда не нацеливались — это сделали радикальные исламисты, которые их захватили», — написал один из пользователей. Другой комментатор отметил: «Подождите, так это не самолёты нацелились на здания? Кто это был и почему?» В официальном аккаунте NYT появилось сообщение, что предыдущий твит был удалён и отредактирован «для внесения ясности». В настоящее время в нём ничего не говорится о самолётах. 11 сентября 2001 года два пассажирских самолёта, угнанных террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Третий самолёт врезался в здание Пентагона в Вашингтоне, ещё один упал и разбился возле Питтсбурга. По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189, в Пенсильвании — 44.