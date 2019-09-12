NYT удалила твит о «нацелившихся» на башни-близнецы в 2001 году самолётах
- AFP
«18 лет прошло с тех пор, как самолёты нацелились и разрушили Всемирный торговый центр», — говорилось в первоначальном твите.
Как отмечается, на это сообщение обратили внимание пользователи социальной сети.
«Самолёты никуда не нацеливались — это сделали радикальные исламисты, которые их захватили», — написал один из пользователей.
Другой комментатор отметил: «Подождите, так это не самолёты нацелились на здания? Кто это был и почему?»
В официальном аккаунте NYT появилось сообщение, что предыдущий твит был удалён и отредактирован «для внесения ясности». В настоящее время в нём ничего не говорится о самолётах.
11 сентября 2001 года два пассажирских самолёта, угнанных террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Третий самолёт врезался в здание Пентагона в Вашингтоне, ещё один упал и разбился возле Питтсбурга.
По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189, в Пенсильвании — 44.