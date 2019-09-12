Нетаньяху заявил об опасности Ирана для России

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что позиции Москвы и Тегерана, по его мнению, не всегда совпадают.
Нетаньяху заявил об опасности Ирана для России
  • Reuters
  • © Amir Cohen

«Да, есть определённые вещи, по которым они, эти позиции, схожи, но не сказал бы, что полностью», — отметил Нетаньяху в интервью РБК.

Он считает, что наибольшую опасность для будущего России представляет радикальный ислам из Ирана, который «стремится обладать ядерным вооружением, пытаясь завоевать Ближний Восток».

«В конечном итоге он направит свою идеологию и оружие не только на Израиль и Запад, но и на Россию, потому что он против нашей общей культуры и он хочет править миром», — сказал Нетаньяху.

Переговоры Путина и Нетаньяху пройдут 12 сентября в Сочи.

Ожидается, что они обсудят ситуацию в Сирии и укрепление военной координации.

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