МИД КНР предложил смягчить санкции против КНДР

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Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Совету Безопасности ООН необходимо обсудить возможность смягчения действующего в отношении КНДР санкционного режима для поддержания политического процесса по урегулированию проблемы Корейского полуострова.
МИД КНР предложил смягчить санкции против КНДР
  • Reuters

«Полагаем, что СБ ООН должен также в надлежащий момент обсудить возможность снятия санкций в отношений КНДР согласно соответствующим резолюциям», — цитирует ТАСС Ван И. 

Министр уточнил, что отмена санкций необходима для того, чтобы облегчить трудности, которые были причинены экономике страны.

«Это может создать условия и поддержку, необходимые для политического урегулирования проблемы Корейского полуострова», — добавил он.

21 августа Ван И заявил, что Китаю, Республике Корея и Японии стоит объединить усилия ради выгоды и всеобщих интересов.

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