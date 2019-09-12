МИД КНР предложил смягчить санкции против КНДР
- Reuters
«Полагаем, что СБ ООН должен также в надлежащий момент обсудить возможность снятия санкций в отношений КНДР согласно соответствующим резолюциям», — цитирует ТАСС Ван И.
Министр уточнил, что отмена санкций необходима для того, чтобы облегчить трудности, которые были причинены экономике страны.
«Это может создать условия и поддержку, необходимые для политического урегулирования проблемы Корейского полуострова», — добавил он.
21 августа Ван И заявил, что Китаю, Республике Корея и Японии стоит объединить усилия ради выгоды и всеобщих интересов.