МИД КНР заявил о необходимости объединения усилий с Кореей и Японией

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Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китаю, Республике Корея и Японии надлежит объединить усилия ради выгоды и всеобщих интересов.

«Китай, Япония и Республика Корея — важные экономики мира», — цитирует ТАСС главу ведомства. 

Он также отметил, что Китаю, Республике Корея и Японии нужно объединиться чтобы сообща преодолеть вызовы. 

Министр также выразил надежду, что благодаря совместным усилиям дипломаты трёх стран в ходе переговоров в Пекине смогут найти новые точки соприкосновения, необходимые для продвижения общего дела.

25 июля сообщалось, что власти Южной Кореи планируют провести консультации с Россией и Китаем в связи с ракетными пусками КНДР.

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