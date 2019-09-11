Политолог рассказал о переговорной политике Трампа с Ираном

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Анна Лушникова
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.
Политолог рассказал о переговорной политике Трампа с Ираном

    «Это политика Дональда Трампа. Все переговорные процессы он ведёт с позиции силы, строит их на том, что сначала предлагает максимально жёсткие условия, пытаясь таким образом обескуражить партнёра. Потом предлагает различные варианты и уступки. Так он вёл свои дела в бизнесе, теперь аналогично поступает и в политике», — считает эксперт.

    По словам Солонникова, внешнеполитический курс американского лидера не менялся с момента его избрания.

    «Именно поэтому мы и наблюдаем сейчас подобный подход в отношениях с Ираном», — сказал он.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а обогащение урана для Тегерана будет «очень, очень опасным».

    Кроме того, американский лидер отметил, что Иран испытывает огромные финансовые трудности из-за усиления санкций.

    Он также подчеркнул, что США рассчитывают, что смогут заключить соглашение с Тегераном.

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