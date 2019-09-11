Хантсман: в США помнят скорбь россиян после терактов 11 сентября в США

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Посол США в России Джон Хантсман заявил, что в Соединённых Штатах всегда будут помнить о проявленном сочувствии и поддержке, которую оказали россияне после терактов 11 сентября.
Хантсман: в США помнят скорбь россиян после терактов 11 сентября в США
  • РИА Новости

«Посол США Джон Хантсман почтил память жертв терактов 11 сентября в церкви Святой Екатерины: «Мы всегда будем помнить, как россияне скорбели вместе с нами по жертвам терактов, их доброту, сочувствие в дни, когда нас сплотила не только общая боль, но и стремление выстоять», — сообщило посольство США в России в Twitter.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби рассказал, что российский президент Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года предупредил американского коллегу Джорджа Буша о наличии у Москвы данных о готовящейся атаке террористов.

В результате терактов, совершённых членами террористической организации «Аль-Каида»* 11 сентября 2001 года в США, погибли около 3 тыс. человек из 80 стран мира. 

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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