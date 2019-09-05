Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о теракте 11 сентября

Короткая ссылка
Бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби в своей книге написал, что российский президент Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года предупредил американского коллегу Джорджа Буша о наличии у Москвы данных о готовящейся атаке террористов.
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о теракте 11 сентября
  • © imago stock&people
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на книгу Биби «Российская западня: как наша теневая война с Россией может вылиться в ядерную катастрофу».

«Путин позвонил президенту Бушу за два дня до этого нападения, чтобы предупредить о том, что российская разведка засекла признаки готовящейся террористической кампании — «чего-то такого, что готовилось давно», — исходящей из Афганистана», — написал он.

Также Биби сообщил, что российский президент первым из иностранных лидеров позвонил Бушу 11 сентября после терактов, чтобы выразить поддержку Соединённым Штатам.

Ранее американская газета The Wall Street Journal писала, что обвиняемый в организации теракта 11 сентября Халид Шейх Мохаммед согласился на сделку.

В результате терактов, совершённых членами террористической организации «Аль-Каида»* 11 сентября 2001 года в США, погибли около 3 тыс. человек из 80 стран мира. 

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить