WSJ узнала о согласии обвиняемого в теракте 11 сентября на сделку
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По информации издания, предложение Мохаммеда содержится в письме, которое направили в суд юристы, представляющие родственников жертв.
По словам адвоката Мохаммеда, его подзащитный не готов дать показания в данный момент из-за «общего характера обвинения», однако «в случае отсутствия потенциального смертного приговора будет возможно более широкое сотрудничество».
В 2017 году американские страховые компании обратились в суд Манхэттена с иском к саудовским организациям в связи с терактами 11 сентября 2001 года.
В результате терактов 11 сентября погибли около 3 тыс. человек из 80 стран мира.