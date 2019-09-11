В «Турпомощи» оценили заявление посла о числе умерших в Турции российских туристов

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Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с сайтом «Москва 24» оценил заявление посла России в Анкаре Алексея Ерхова о том, что с начала туристического сезона в 2019 году на юге Турции умерли 88 российских туристов.
В «Турпомощи» оценили заявление посла о числе умерших в Турции российских туристов
  • РИА Новости

Как отметил Осауленко, за семь месяцев 2019 года на турецких курортах побывали больше россиян, чем за весь 2018-й.

«Мы отмечаем рост на 14% потока российских туристов в Турцию. Это очень большой показатель», — заявил он.

По его словам, Турция так же опасна и безопасна, как и другие направления. Он пояснил, что нередко люди на отдыхе теряют самоконтроль.

Осауленко рекомендует оценивать свои возможности и не отрываться от действительности, тех правил и норм, которые есть на родине и тем более за рубежом.

Ранее председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин в беседе с НСН прокомментировал заявление посла России в Анкаре Алексея Ерхова о том, что с начала туристического сезона в 2019 году на юге Турции умерли 88 российских туристов.

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