Британское правительство обжалует решение суда Шотландии по парламенту

Британское правительство обжалует в Верховном суде Соединённого Королевства постановление апелляционного суда Шотландии о незаконности приостановки парламента.

Об этом говорится в сообщении канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

«Мы разочарованы сегодняшним решением, мы подадим на него апелляцию в Верховный суд Великобритании. Британскому правительству требуется воплотить в жизнь важную внутреннюю повестку дня. Приостановка работы парламента является законной и необходимой (мерой. — RT) для реализации этой задачи», — сказал представитель канцелярии, заявление которого приводит ТАСС.

Ранее суд Шотландии признал незаконным решение о приостановке работы парламента Британии.

28 августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября, которую впоследствии одобрила королева Великобритании Елизавета II.