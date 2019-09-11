Британское правительство обжалует решение суда Шотландии по парламенту

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Британское правительство обжалует в Верховном суде Соединённого Королевства постановление апелляционного суда Шотландии о незаконности приостановки парламента.
Британское правительство обжалует решение суда Шотландии по парламенту
  • © Christophe Bluntzer/Impact Photos
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

«Мы разочарованы сегодняшним решением, мы подадим на него апелляцию в Верховный суд Великобритании. Британскому правительству требуется воплотить в жизнь важную внутреннюю повестку дня. Приостановка работы парламента является законной и необходимой (мерой. — RT) для реализации этой задачи», — сказал представитель канцелярии, заявление которого приводит ТАСС.

Ранее суд Шотландии признал незаконным решение о приостановке работы парламента Британии.

28 августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября, которую впоследствии одобрила королева Великобритании Елизавета II.

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