Песков назвал недопустимыми санкции США против сотрудников СК

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении российских силовиков абсолютно недопустимы.
Песков назвал недопустимыми санкции США против сотрудников СК
  • РИА Новости

«Что касается подобных решений в отношении представителей российских силовиков, конечно, мы считаем это абсолютно недопустимым», — сказал Песков.

Он отметил, что данные действия США — это продолжение «деструктивной линии в двусторонних отношениях».

По его словам, «последует адекватная реакция на подобные решения».

Ранее в Госдепе заявили, что США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.

По данным американской стороны, россияне нарушили права как минимум семи задержанных представителей секты «Свидетели Иеговы»* при применении к ним силы.

Российский МИД сообщил, что Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить