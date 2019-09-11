Песков назвал недопустимыми санкции США против сотрудников СК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении российских силовиков абсолютно недопустимы.

«Что касается подобных решений в отношении представителей российских силовиков, конечно, мы считаем это абсолютно недопустимым», — сказал Песков.

Он отметил, что данные действия США — это продолжение «деструктивной линии в двусторонних отношениях».

По его словам, «последует адекватная реакция на подобные решения».

Ранее в Госдепе заявили, что США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.

По данным американской стороны, россияне нарушили права как минимум семи задержанных представителей секты «Свидетели Иеговы»* при применении к ним силы.

Российский МИД сообщил, что Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).