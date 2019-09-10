США ввели санкции против двух сотрудников СК России
- РИА Новости
В частности, под санкции подпали руководитель СК в Сургуте Владимир Ермолаев и старший следователь Степан Ткач. Им и их ближайшим родственникам запрещён въезд в Соединённые Штаты.
Отмечается, что санкции введены из-за «грубых нарушений прав человека» в соответствии с федеральным законом США об ассигнованиях.
По данным Госдепа, россияне нарушили права как минимум семи задержанных представителей секты «Свидетели Иеговы»* при применении к ним силы.
26 августа вступил в силу новый пакет санкций США против России, подготовленный в связи с делом Скрипалей.
В МИД России, комментируя введение ограничительных мер, отметили, что страна никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам.
Подробнее — в материале RT.
* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).