США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте. Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента.

В частности, под санкции подпали руководитель СК в Сургуте Владимир Ермолаев и старший следователь Степан Ткач. Им и их ближайшим родственникам запрещён въезд в Соединённые Штаты.

Отмечается, что санкции введены из-за «грубых нарушений прав человека» в соответствии с федеральным законом США об ассигнованиях.

По данным Госдепа, россияне нарушили права как минимум семи задержанных представителей секты «Свидетели Иеговы»* при применении к ним силы.

26 августа вступил в силу новый пакет санкций США против России, подготовленный в связи с делом Скрипалей.

В МИД России, комментируя введение ограничительных мер, отметили, что страна никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам.

Подробнее — в материале RT.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).