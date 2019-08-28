МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей

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Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.
МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей
  • © Konstantin Kokoshkin/Russian Look
  • globallookpress.com

«Данное решение, о котором Вашингтон объявил в начале августа, ничего, кроме сожаления, не вызывает. Печально, что остатки былого российско-американского партнёрства принесены в США в жертву внутриполитическим предвыборным обстоятельствам. На этот раз — под предлогом якобы применения Россией «химического оружия» в Солсбери», — сказала дипломат.

Как отметила Захарова, санкции США — «это нелегитимный инструмент давления» не только на Россию, но и на другие страны.

«Единственный их результат — это дальнейшее ухудшение возможностей нормализации двустороннего взаимодействия. Это не отвечает коренным интересам обеих стран и народов», — добавила она.

Она указала, что Россия никогда не примет «навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам».

«Санкции и всевозможные ограничения ничего в этом плане не изменят. Пытаться разговаривать с нами на языке ультиматумов бесполезно», — заключила Захарова.

26 августа начал действовать второй пакет антироссийских санкций США, подготовленный в связи с «делом Скрипалей».

Подробнее — в материале RT.

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