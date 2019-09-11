Эксперт объяснил слова британского генерала об угрозе новой большой игры

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал RT заявление главы Объединённого командования Вооружённых сил Великобритании Патрика Сандерса, который призвал чрезвычайный кабинет при правительстве (COBRA) перейти на круглогодичный режим работы из-за российской «угрозы».

«Надо отдать должное амбициям... Некоторые британские политики, военные и данный персонаж (Сандерс. — RT) сейчас пытаются вспомнить времена Британской империи, в частности, вспоминая большую игру и то время, когда Великобритания была страной, над которой никогда не заходило солнце, так любили британцы описывать свои владения по всему миру», — пояснил Шатров.

По словам эксперта, это напоминание о великом историческом прошлом Британии является попыткой объяснить «довольно неадекватное» поведение в отношении России.

«Это и дело Скрипалей, и другие обвинения, которые звучат. Мне кажется, что это и попытка отвлечь внимание избирателей и вообще мирового сообщества от тех проблем, в которые Великобритания сейчас попала. В частности, непонятная ситуация с брекситом, с Европой. Я думаю, что он (Сандерс.— RT) посчитал, что сейчас самое время заявить об особой роли Великобритании в мире, о её ответственности за мировую безопасность», — подчеркнул аналитик.

Шатров также отметил, что когда президентом США стал Дональд Трамп, соперничество Лондона и Вашингтона активизировалось.

«Лидерские позиции США сейчас подвергаются сомнению, Великобритания пытается перехватить роль мирового лидера у США», — заключил он.

Ранее глава Объединённого командования Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс призвал чрезвычайный кабинет при правительстве (COBRA) перейти на круглогодичный режим работы из-за угрозы начала Россией новой большой игры в киберпространстве.

В частности, он призвал британское правительство активизировать все военные и гражданские ресурсы и создать постоянный национальный орган для немедленного реагирования в случае начала Россией или Китаем «новой формы большой игры на стероидах».