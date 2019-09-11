Эксперт объяснил слова британского генерала об угрозе новой большой игры
- Патрик Сандерс
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«Надо отдать должное амбициям... Некоторые британские политики, военные и данный персонаж (Сандерс. — RT) сейчас пытаются вспомнить времена Британской империи, в частности, вспоминая большую игру и то время, когда Великобритания была страной, над которой никогда не заходило солнце, так любили британцы описывать свои владения по всему миру», — пояснил Шатров.
По словам эксперта, это напоминание о великом историческом прошлом Британии является попыткой объяснить «довольно неадекватное» поведение в отношении России.
«Это и дело Скрипалей, и другие обвинения, которые звучат. Мне кажется, что это и попытка отвлечь внимание избирателей и вообще мирового сообщества от тех проблем, в которые Великобритания сейчас попала. В частности, непонятная ситуация с брекситом, с Европой. Я думаю, что он (Сандерс.— RT) посчитал, что сейчас самое время заявить об особой роли Великобритании в мире, о её ответственности за мировую безопасность», — подчеркнул аналитик.
Шатров также отметил, что когда президентом США стал Дональд Трамп, соперничество Лондона и Вашингтона активизировалось.
«Лидерские позиции США сейчас подвергаются сомнению, Великобритания пытается перехватить роль мирового лидера у США», — заключил он.
Ранее глава Объединённого командования Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс призвал чрезвычайный кабинет при правительстве (COBRA) перейти на круглогодичный режим работы из-за угрозы начала Россией новой большой игры в киберпространстве.
В частности, он призвал британское правительство активизировать все военные и гражданские ресурсы и создать постоянный национальный орган для немедленного реагирования в случае начала Россией или Китаем «новой формы большой игры на стероидах».