В Японии сформировали новый состав правительства

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В Японии сформирован новый состав правительства, в рамках которого сменились главы 13 ведомств, включая Министерство обороны и МИД.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суга.

Новым главой МИД Японии стал экс-министр по восстановлению экономики Тосимицу Мотэги, а занимавший пост министра иностранных дел Таро Коно был назначен главой Минобороны.

После обновления состава кабмина пост сохранили только два политика — Суга и министр финансов Таро Асо. 

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ частично обновил руководящий состав правящей Либерально-демократической партии.

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