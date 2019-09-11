В Японии сформировали новый состав правительства
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суга.
Новым главой МИД Японии стал экс-министр по восстановлению экономики Тосимицу Мотэги, а занимавший пост министра иностранных дел Таро Коно был назначен главой Минобороны.
После обновления состава кабмина пост сохранили только два политика — Суга и министр финансов Таро Асо.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ частично обновил руководящий состав правящей Либерально-демократической партии.