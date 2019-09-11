В Японии сформировали новый состав правительства

В Японии сформирован новый состав правительства, в рамках которого сменились главы 13 ведомств, включая Министерство обороны и МИД.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суга.

Новым главой МИД Японии стал экс-министр по восстановлению экономики Тосимицу Мотэги, а занимавший пост министра иностранных дел Таро Коно был назначен главой Минобороны.

После обновления состава кабмина пост сохранили только два политика — Суга и министр финансов Таро Асо.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ частично обновил руководящий состав правящей Либерально-демократической партии.