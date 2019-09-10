Посольство в Черногории прокомментировало сообщения о Смоленкове

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Российское посольство в Черногории сообщило, что не располагает данными о судьбе Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, после его въезда в эту балканскую страну.
Посольство в Черногории прокомментировало сообщения о Смоленкове
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Посольство не располагает информацией по поводу судьбы господина Смоленкова. Никакой информации о его дальнейших передвижениях — в каком направлении (он уехал. — RT) и где он сейчас», – приводит РИА Новости сообщение посольства.

Ранее CNN, ссылаясь на источник, сообщил, что спецслужбы США в 2017 году вывезли из России «высокопоставленного осведомителя». Он якобы был эвакуирован из-за риска его разоблачения в связи с «небрежным отношением» американского лидера Дональда Трампа к секретной информации.

Согласно информации некоторых изданий, речь идёт об Олеге Смоленкове. По данным СМИ, он выехал из России в Черногорию с семьёй в 2017 году, где они пропали без вести.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Смоленков работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен

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