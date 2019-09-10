Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему госсекретов США
- Reuters
«Никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал», — цитирует Лаврова Интерфакс.
Министр также сообщил, что никогда не видел Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, и не хочет комментировать слухи.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Смоленков работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен.
Он назвал «криминальным чтивом» различные домыслы по поводу нового «шпионского скандала» с Соединёнными Штатами.