Россия может выступить против проведения важных переговоров в США

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Российская сторона может выступить с предложением о переносе из штаб-квартиры ООН в США важных международных переговоров в связи с проводимой Вашингтоном визовой войной.
Россия может выступить против проведения важных переговоров в США
  • © Reuters

Об этом, как передаёт ТАСС, заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских на заседании в ООН.

По его словам, американская сторона, «по факту цензурирует состав переговорных команд, а визовую войну распространяет на ООН».

«Если такая практика будет продолжаться, то Россия, как и другие страны-единомышленники, будет ставить вопрос, чтобы вначале как минимум перенести из США все сколько-либо значимые международные переговоры, включая, естественно, группу открытого состава и группу правительственных экспертов», — сказал Крутских.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что представители либерального миропорядка изъявляли желание закрыть ООН, а также пытались скомпрометировать Совет Безопасности организации.

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