Летом 2019 года из-за жары во Франции погибли около 1500 человек

Французский министр здравоохранения Аньес Бюзен заявила, что из-за экстремальной жары во Франции летом 2019 года погибли около 1500 человек.

Об этом сообщает Franceinfo.

«Мы зафиксировали 1500 дополнительных смертей… в эти месяцы... Из этих 1500 смертей около половины составляют люди старше 75 лет, но есть также взрослые люди, и даже самые молодые, на которых (жара. — RT) сказалась негативно», — сказала она.

В июле в Париже температура воздуха поднялась до +41 °C, что является самым высоким показателем для города за всю историю метеонаблюдений.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите G7 объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете.