Летом 2019 года из-за жары во Франции погибли около 1500 человек

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Французский министр здравоохранения Аньес Бюзен заявила, что из-за экстремальной жары во Франции летом 2019 года погибли около 1500 человек.
Летом 2019 года из-за жары во Франции погибли около 1500 человек
  • Reuters

Об этом сообщает Franceinfo.

«Мы зафиксировали 1500 дополнительных смертей… в эти месяцы... Из этих 1500 смертей около половины составляют люди старше 75 лет, но есть также взрослые люди, и даже самые молодые, на которых (жара. — RT) сказалась негативно», — сказала она.

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