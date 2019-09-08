Лавров встретится с главой МИД Эфиопии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры со своим эфиопским коллегой Геду Андаргачеу 10 сентября.

«Особое внимание на предстоящей встрече будет уделено дальнейшему укреплению российско-эфиопских торгово-экономических связей, включая реализацию в Эфиопии крупных совместных проектов в сферах энергетики, строительства объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Отмечается, что сторонам предстоит детально рассмотреть меры по совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы.

По данным МИД, министры планируют обсудить актуальные темы региональной и международной повестки дня с акцентом на ситуацию в Африке.

Ранее глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.