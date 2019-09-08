Лавров встретится с главой МИД Эфиопии

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры со своим эфиопским коллегой Геду Андаргачеу 10 сентября.
Лавров встретится с главой МИД Эфиопии
  • РИА Новости

«Особое внимание на предстоящей встрече будет уделено дальнейшему укреплению российско-эфиопских торгово-экономических связей, включая реализацию в Эфиопии крупных совместных проектов в сферах энергетики, строительства объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Отмечается, что сторонам предстоит детально рассмотреть меры по совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы.

По данным МИД, министры планируют обсудить актуальные темы региональной и международной повестки дня с акцентом на ситуацию в Африке.

Ранее глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить