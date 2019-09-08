Премьер Греции заявил о планах страны погасить кредиты МВФ

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна погасит кредиты Международного валютного фонда, сообщает РИА Новости. Как отмечает агентство, задолженность Греции перед фондом составляет около €9,8 млрд.
Премьер Греции заявил о планах страны погасить кредиты МВФ
  • Reuters

«Мы погасим кредиты МВФ. Запрос будет подан в еврогруппу в пятницу. Мы будем экономить €75 млн в год на этом», — сказал Мицотакис.

Он напомнил, что Греция имеет возможность взять более дешёвые кредиты, чем у МВФ.

В августе 2018 года греческие власти официально объявили о выходе из многолетней программы поддержки в борьбе с последствиями мирового финансового кризиса.

Также в апреле текущего года министр финансов Греции Эвклид Цакалотос заявил, что страна собирается досрочно погасить задолженность перед МВФ.

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