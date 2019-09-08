Премьер Греции заявил о планах страны погасить кредиты МВФ
- Reuters
«Мы погасим кредиты МВФ. Запрос будет подан в еврогруппу в пятницу. Мы будем экономить €75 млн в год на этом», — сказал Мицотакис.
Он напомнил, что Греция имеет возможность взять более дешёвые кредиты, чем у МВФ.
В августе 2018 года греческие власти официально объявили о выходе из многолетней программы поддержки в борьбе с последствиями мирового финансового кризиса.
Также в апреле текущего года министр финансов Греции Эвклид Цакалотос заявил, что страна собирается досрочно погасить задолженность перед МВФ.