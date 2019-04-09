Греция намерена досрочно погасить долг перед МВФ
- Reuters
Об этом он заявил в интервью «Радио Салоники».
По его словам, это связано с тем, что МВФ выделил Греции кредит под большие проценты.
«В частности, большая часть кредита перед МВФ — $3—4 млрд с процентной ставкой 5%, в то время как мы можем занимать сейчас под 3,4%», — цитирует его Newsit.
По его словам, кредиты Европейского механизма стабильности выдаются Греции под 1,5%.
В августе 2018 года греческие власти официально объявили о выходе из многолетней программы поддержки в борьбе с последствиями мирового финансового кризиса.