Греция намерена досрочно погасить долг перед МВФ

Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос заявил, что страна собирается досрочно погасить задолженность перед Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом он заявил в интервью «Радио Салоники».

По его словам, это связано с тем, что МВФ выделил Греции кредит под большие проценты.

«В частности, большая часть кредита перед МВФ — $3—4 млрд с процентной ставкой 5%, в то время как мы можем занимать сейчас под 3,4%», — цитирует его Newsit.

По его словам, кредиты Европейского механизма стабильности выдаются Греции под 1,5%.

В августе 2018 года греческие власти официально объявили о выходе из многолетней программы поддержки в борьбе с последствиями мирового финансового кризиса.