Ле Дриан выступил против отсрочки брексита «в нынешних условиях»

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил против отсрочки брексита «каждые три месяца» в связи с желанием некоторых политиков найти «альтернативные решения» по выходу Британии из состава ЕС.
Ле Дриан выступил против отсрочки брексита «в нынешних условиях»
  • Reuters

«Британцы говорят, что хотят предложить альтернативные выходу без сделки решения, но мы их не видим, так что ответ «нет», мы не собираемся заниматься этим каждые три месяца», — сказал министр в эфире Europe 1.

Он отметил, что очередная отсрочка брексита «в нынешних условиях» недопустима.

Ранее палата лордов британского парламента одобрила законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца, до 31 января 2020 года, в случае если не будет достигнуто соглашение о сделке с ЕС.

В марте кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с ФАН оценил позицию британских парламентариев по ситуации с брекситом.

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