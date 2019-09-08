Более 300 тысяч канадцев остались без электричества из-за урагана

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Более 300 тыс. жителей Канады остались без электричества из-за непогоды, вызванной ураганом «Дориан».
Более 300 тысяч канадцев остались без электричества из-за урагана
  • Reuters

«Свыше 300 тыс. абонентов Nova Scotia Power были отключены от сети, а в провинции Нью-Брунсвик более 14 тыс. домохозяйств остались без электричества», — сообщает телеканал Global News.

Также отмечается, что в провинциях Новая Шотландия и Нью-Брунсвик зафиксированы ураганный ветер и сильные ливни.

Уточняется, что скорость ветра достигает 50 км/ч.

Ранее сообщалось о повторном усилении урагана «Дориан» до второй категории из пяти возможных.

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