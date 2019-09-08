Комитет защиты журналистов прокомментировал освобождение Вышинского

Комитет защиты журналистов (КЗЖ) положительно высказался об освобождении главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и сотрудника агентства «Укринформ» Романа Сущенко.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменный комментарий координатора КЗЖ в странах Европы и Центральной Азии Гульнозу Саид.

«Мы с облегчением восприняли информацию о том, что журналист Кирилл Вышинский и украинский журналист Роман Сущенко находятся на свободе», — указывается в заявлении.

7 сентября спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве. Также специальный борт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь.

Прибывший в Москву руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сообщил журналистам, что он полон адреналина и благодарен всем за поддержку.