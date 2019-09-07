В Госдуме прокомментировали обмен между Россией и Украиной

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT состоявшийся между Россией и Украиной обмен удерживаемыми лицами.

Как отметил депутат, обмен имеет огромные перспективы для дальнейшего поэтапного выстраивания добрососедских отношений России и Украины.

«Сегодняшний обмен имеет огромное политическое значение для наших двух стран. Это первый этап будущей полной реализации Минских соглашений. Следующим будут прекращение огня на юго-востоке Украины и развод противоборствующих сторон», — подчеркнул Водолацкий.

Ранее спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.

Также специальный борт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь.