В Госдуме прокомментировали обмен между Россией и Украиной
- РИА Новости
Как отметил депутат, обмен имеет огромные перспективы для дальнейшего поэтапного выстраивания добрососедских отношений России и Украины.
«Сегодняшний обмен имеет огромное политическое значение для наших двух стран. Это первый этап будущей полной реализации Минских соглашений. Следующим будут прекращение огня на юго-востоке Украины и развод противоборствующих сторон», — подчеркнул Водолацкий.
Ранее спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.
Также специальный борт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь.