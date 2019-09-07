Израиль нанёс удар по запустившим беспилотник из сектора Газа

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Армия обороны Израиля сообщила на своей странице в Twitter о нанесении удара по отряду, запустившему беспилотный летательный аппарат из сектора Газа.
Израиль нанёс удар по запустившим беспилотник из сектора Газа
  • Reuters

«Группа террористов в Газе выпустила беспилотник на территорию Израиля, они сбросили то, что, по всей видимости, является взрывным устройством; автомобиль Армии обороны Израиля был слегка повреждён», — сообщили израильские военные.

В ответ армия Израиля нанесла удар по «группе террористов, ответственной за запуск беспилотника».

Ранее сообщалось, что израильские военные атаковали несколько военных целей в северной части сектора Газа.

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