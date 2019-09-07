Армия Израиля сообщила о нанесении ответного удара по сектору Газа

Армия обороны Израиля атаковала несколько военных целей в северной части сектора Газа. По её данным, обстрел был произведён в ответ на выпущенные ранее пять ракет по территории страны.

«В ночное время самолёт и танк ВС Израиля атаковали несколько военных целей террористической организации ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на пять ракет, ранее выпущенных по территории страны со стороны сектора Газа», — говорится в сообщении на сайте израильского оборонного ведомства.

Ранее в столкновениях с израильскими военнослужащими на границах сектора Газа погибли два палестинца, в том числе подросток.

1 сентября израильские военные заявили, что в ответ на агрессию выпустили более 100 артиллерийских снарядов по Ливану.