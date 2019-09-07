Число погибших из-за урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 43

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В результате урагана «Дориан» на Багамских островах погибли по меньшей мере 43 человека.

Об этом информирует NBC со ссылкой на представителя премьер-министра Багамских островов Хьюберта Минниса.

«Число подтверждённых смертей из-за урагана «Дориан» в пятницу возросло до 43, и эта цифра, как предполагается, значительно увеличится по мере продолжения работы аварийных служб на разрушенных Багамах», — говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось о 30 погибших.

Из-за урагана на островах произошло наводнение. Многие дома оказались подтопленными. 

Отмечается, что «Дориан» срывал крыши с домов и переворачивал автомобили.

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