Число погибших из-за урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 43

В результате урагана «Дориан» на Багамских островах погибли по меньшей мере 43 человека.

Об этом информирует NBC со ссылкой на представителя премьер-министра Багамских островов Хьюберта Минниса.

«Число подтверждённых смертей из-за урагана «Дориан» в пятницу возросло до 43, и эта цифра, как предполагается, значительно увеличится по мере продолжения работы аварийных служб на разрушенных Багамах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 30 погибших.

Из-за урагана на островах произошло наводнение. Многие дома оказались подтопленными.

Отмечается, что «Дориан» срывал крыши с домов и переворачивал автомобили.