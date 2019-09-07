Число погибших из-за урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 43
Об этом информирует NBC со ссылкой на представителя премьер-министра Багамских островов Хьюберта Минниса.
«Число подтверждённых смертей из-за урагана «Дориан» в пятницу возросло до 43, и эта цифра, как предполагается, значительно увеличится по мере продолжения работы аварийных служб на разрушенных Багамах», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 30 погибших.
Из-за урагана на островах произошло наводнение. Многие дома оказались подтопленными.
Отмечается, что «Дориан» срывал крыши с домов и переворачивал автомобили.