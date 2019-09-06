Эксперт оценил ситуацию вокруг брексита

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с «Известиями» оценил ситуацию вокруг брексита.

По мнению эксперта, выход Великобритании из Евросоюза в настоящее время во многом зависит от того, пройдут ли внеочередные парламентские выборы.

Как напомнил Топорнин, на данный момент премьер-министр Борис Джонсон должен до 19 октября подписать соглашение с ЕС о выходе 31 октября.

«Если Джонсон не захочет его подписать, он должен спросить разрешения парламента на выход без соглашения. И если парламент не даст согласия — а парламент, очевидно, не даст, — тогда Джонсон обязан будет в соответствии с законом запросить у Брюсселя до 31 октября новое продление срока выхода из ЕС», — пояснил эксперт.

В связи с этим, сказал Топорнин, премьер предложил провести внеочередные парламентские выборы 15 октября.

Что касается оппозиции, то она согласна на выборы при условии, что выход из ЕС без согласия парламента будет законодательно запрещён.

«Для них теперь это задача номер один. Когда они убедятся, что это выполнили, тогда они готовы будут рассмотреть вопрос о проведении внеочередных выборов, а самое главное — о сроках этих выборов. До 31 октября или после 31 октября», — добавил эксперт.

Ранее палата лордов британского парламента одобрила законопроект об отсрочке выхода страны из Евросоюза на три месяца, до 31 января 2020 года, в случае если не будет достигнуто соглашение о сделке с ЕС.

В марте кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с ФАН оценил позицию британских парламентариев по ситуации с брекситом.