Эксперт прокомментировал сообщение о смерти Мугабе

Научный сотрудник Института Африки РАН Альберт Хаматшин в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе.

«Мугабе был неоднозначной личностью, и, думаю, у всех он вызывает диаметрально противоположные эмоции», — заявил он.

Мугабе скончался в возрасте 95 лет.

Он возглавлял Зимбабве с 1980 по 2017 год. С 2014 года до своей отставки являлся старейшим лидером страны на планете.

18 ноября 2017 года в стране прошли массовые акции протеста против правления Мугабе. 21 ноября 2017 года Роберт Мугабе ушёл в отставку с поста президента под давлением военных и руководства правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт», ZANU-PF.