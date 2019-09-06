Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter действующий президент этой африканской страны Эммерсон Мнангагва.

«Невероятно горько объявлять о смерти отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе», — написал он.

Мугабе возглавлял Зимбабве с 1980 по 2017 годы. С 2014 года до своей отставки являлся старейшим лидером страны на планете.

18 ноября 2017 года в стране прошли массовые акции протеста против правления Мугабе. 21 ноября 2017 года Роберт Мугабе ушёл в отставку с поста президента под давлением военных и руководства правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» ZANU-PF.