Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
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Об этом сообщил на своей странице в Twitter действующий президент этой африканской страны Эммерсон Мнангагва.
«Невероятно горько объявлять о смерти отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе», — написал он.
Мугабе возглавлял Зимбабве с 1980 по 2017 годы. С 2014 года до своей отставки являлся старейшим лидером страны на планете.
18 ноября 2017 года в стране прошли массовые акции протеста против правления Мугабе. 21 ноября 2017 года Роберт Мугабе ушёл в отставку с поста президента под давлением военных и руководства правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» ZANU-PF.